Украина передала России пятерых тяжелораненых пленных, среди них женщина
Согласно Женевским конвенциям Украина 10 апреля репатриировала на территорию России еще пятерых тяжелораненых пленных оккупантов, в том числе женщину
Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
"Согласно нормам Женевских конвенций, украинская сторона репатриировала на территорию государства-агрессора еще пятерых тяжелораненых пленных оккупантов, в том числе единственную женщину, которая находилась в украинском плену", - говорится в сообщении.
"Кроме того, в Рамадан - священный месяц для всех мусульман - Украина передала двух военнопленных мусульман, воевавших в составе оккупационной армии", - добавили в штабе.
Там отметили, что состояние раненых окупантов удалось стабилизировать настолько, чтобы их можно было транспортировать.
"Репатриация, как и предусматривает международное гуманитарное право, состоялась без условий для российской стороны", - подчеркнули в штабе.
- 10 апреля Украине удалось вернуть из плена еще 100 украинских военнослужащих.
- 24 марта Украина передала России пятерых тяжелораненых пленных.
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