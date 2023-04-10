Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Согласно нормам Женевских конвенций, украинская сторона репатриировала на территорию государства-агрессора еще пятерых тяжелораненых пленных оккупантов, в том числе единственную женщину, которая находилась в украинском плену", - говорится в сообщении.

"Кроме того, в Рамадан - священный месяц для всех мусульман - Украина передала двух военнопленных мусульман, воевавших в составе оккупационной армии", - добавили в штабе.

Там отметили, что состояние раненых окупантов удалось стабилизировать настолько, чтобы их можно было транспортировать.

"Репатриация, как и предусматривает международное гуманитарное право, состоялась без условий для российской стороны", - подчеркнули в штабе.