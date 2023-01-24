Украина передала РФ список из 748 больных и тяжелораненых военнопленных
Украина передала российской стороне список из 748 больных и тяжелораненых защитников государства, находящихся в плену РФ
Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в Телеграме.
Он призвал близких и родственников пленных защитников Украины подавать в Национальное информационное бюро и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными достоверную информацию о получении военнослужащими во время боевых действий ранения или увечья с целью их фиксации в реестрах.
Как напомнил Лубинец, во время международной конференции омбудсманов в Анкаре состоялся ряд его встреч с уполномоченной по правам человека РФ Татьяной Москальковой. Среди прочего были обсуждены вопросы репатриации тяжело больных и тяжело раненых военнослужащих Украины.
По словам омбудсмена, репатриация указанной категории военнопленных предусмотрена статьей 110 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, требования которой безусловно соблюдаются Украиной.
- Отследить перемещение пленных украинских военнослужащих на территории РФ или на временно оккупированных украинских территориях крайне сложно.
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