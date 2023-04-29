Украина передала Польше и ЕС ноты из-за ограничений на экспорт агропродукции
МИД Украины передало посольству Польши и представительству ЕС ноты из-за ограничений на экспорт украинской агропродукции
Об этом спикер МИД Олег Николенко сообщил в facebook .
"В посольство Республики Польша в Украине и представительства ЕС в Украине были переданы ноты МИД Украины относительно категорической неприемлемости ситуации в отношении торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины", - написал Николенко.
Он отметил, что такие ограничения не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам Единого рынка ЕС.
"Существуют все правовые основания для немедленного возобновления экспорта украинских аграрных товаров в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию, а также продолжение беспрепятственного экспорта в другие государства-члены ЕС и в целом беспрепятственный транзит всей украинской продукции в другие страны как в пределах, так и вне ЕС", - отметил Николенко.
Он добавил, что МИД Украины призвал партнеров к поиску сбалансированного решения на основе законодательства ЕС, Соглашения об ассоциации и в духе солидарности.
"Только так можно совместно успешно противодействовать российской полномасштабной агрессивной войне против Украины и уже сейчас укреплять Единый рынок ЕС, участником которого станет Украина", - подытожил Николенко.
- 28 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава и Брюссель достигли договоренности об ограничении украинского агроимпорта.
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