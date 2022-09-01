Украина передала ЕС ратифицированные документы для присоединения к "таможенному безвизу"

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины в Фейсбуке.

Как говорится в сообщении, Украина вчера, 31 августа, передала европейской стороне необходимые ратифицированные документы для присоединения к "таможенному безвизу".

"31 августа 2022 г. украинская сторона передала европейской стороне необходимые инструменты для присоединения к Конвенции о процедуре совместного транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами. Днем ранее Верховная Рада Украины ратифицировала конвенции, а Президент подписал соответствующие законы", - пишет ГТСУ.

По словам заместителя Министра финансов Украины по европейской интеграции Юрия Драганчука, с присоединением к международным таможенным конвенциям и запуском соответствующих законодательных изменений Украина выполнит 81% своих обязательств Соглашения об ассоциации с ЕС в таможенной сфере.