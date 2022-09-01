Украина передала ЕС ратифицированные документы для присоединения к "таможенному безвизу"
Украина 31 августа передала ЕС необходимые ратифицированные документы для присоединения к Конвенции о процедуре совместного транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины в Фейсбуке.
Как говорится в сообщении, Украина вчера, 31 августа, передала европейской стороне необходимые ратифицированные документы для присоединения к "таможенному безвизу".
По словам заместителя Министра финансов Украины по европейской интеграции Юрия Драганчука, с присоединением к международным таможенным конвенциям и запуском соответствующих законодательных изменений Украина выполнит 81% своих обязательств Соглашения об ассоциации с ЕС в таможенной сфере.
"Для получения официального приглашения Украине потребовалось согласие всех 35 стран-участниц конвенций, а это: 27 стран ЕС, 4 страны ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Лихтенштейн, Швейцария), Великобритания, Турция, Северная Македония, Сербия. И соответствующее решение было принято", - пишет ГТСУ.
Также сообщается, что после присоединения Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита, украинский бизнес сможет пользоваться преимуществами и упрощениями бизнеса в 35 странах Конвенции.
- Напомним, объединенный комитет Конвенции о совместном транзите и Конвенции об упрощении формальностей 25 августа принял официальное решение пригласить Украину присоединиться с 1 октября 2022 года.
- 25 июня заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем заявил , что Украина подпишет "транспортный безвиз" с ЕС, после чего разрешения на международные перевозки по странам Союза будут не нужны. По его мнению, количество грузовых перевозок увеличится в 5-7 раз по сравнению с тем, что было до 24 февраля.
- Совет 30 августа ратифицировал Конвенции о совместном транзите и упрощении формальностей в торговле.
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