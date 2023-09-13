Выборы в США станут основным фактором дальнейших событий. Хорошо, что есть двухпартийная поддержка предоставления Украине оружия и денег. Но есть и другие вызовы.

Нас будут разрывать два противоположных требования: требование проведения выборов еще до завершения войны, чтобы доказать, что Украина является настоящей демократией, и требование, чтобы эти выборы были полностью свободными, честными и с равными возможностями для всех, включая военных. Как это сделать сразу, я не знаю.

Не провели выборы – вы не демократия. Провели выборы во время войны, но была неизбежна беда с неравными возможностями — вы не демократия. Классическая "вилка".

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Впрочем, есть способ доказать, что Украина является демократией и без попадания в эту "вилку". Достаточно снять основные претензии к сворачиванию демократии, которые имеет Запад: монополизация медиа и ограничение свободы слова; сворачивание децентрализации и давление на местные власти; уменьшение роли парламента и внепарламентское/внесудебное принятие решений; закрытые публичные реестры. И убрав основания для этих претензий, заявить: а выборы мы будем проводить честно, свободно, открыто и с равными возможностями тогда, когда для этого будут безопасные, технические и организационные условия.

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Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии

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