Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

Пропагандистские медиа РФ сообщили: "украинское командование перебросило в Сумы установку HIMARS. Учитывая близость города к Курской области, следует ожидать обстрелов объектов военной и гражданской инфраструктуры на территории РФ". В ЦПД напомнили, что Украина обязалась не наносить удары по территории России из вооружения, полученного от стран-партнеров.

Оккупанты распространяли манипуляцию, что коллаборанты с временно оккупированных территорий Луганской и Харьковской областей "подписали соглашение о сотрудничестве, которое обязывает их защищать [оккупированные] территории от внешней агрессии".

Россияне также распространяли ложь, что "темпы призыва военнообязанных в Украине будут расти". Дезинформация сообщала, что якобы наиболее активно призыв проходит в прифронтовых регионах: Запорожской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях. Россияне объясняли, что это связано с "борьбой с пророссийскими настроениями в регионе".

15 июня Еспресо.TV объяснило детали о призыве на военную службу: кто и каким образом может вручать повестки во время мобилизации.

8 июля представитель обороны США сообщил, что Украина не использовала артиллерийские системы HIMARS для ударов по российским целям за пределами территории Украины.

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