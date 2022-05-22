Украина ожидает засеять пшеницей в 2022 году 75% прошлогодних посевных площадей

Об этом сообщил народный депутат Даниил Гетманцев в телеграме.

"Засеяно уже 98% площадей, прогнозируемых под яровую пшеницу. 12 областей уже завершили посевные работы по этой культуре, еще в 10 (кроме на 90% охваченной войной Луганщины) – работы продолжаются", – написал он.

Украина ожидает выйти на 75% прошлогодних показателей по засеянным пшеницей площадям, добавил Гетманцев.

Кроме того, аграрии посеяли и посадили: кукурузы 4 170,2 тыс. га; подсолнечника 3 940,3 тыс. га; картофеля 1074,6 тыс. га.; сои 982,7 тыс. га; ярового ячменя 927,5 тыс. га, сообщил Гетманцев.

При этом аграрии имеют возможность получить кредиты для проведения посевной – таких средств по программе портфельных гарантий, когда государство на 80% гарантирует возврат средств банку, выдано уже на 18,6 млрд грн. В целом же аграрии взяли кредитов для проведения посевной на 28 млрд грн, отметил нардеп.

Напомним, украинские военные охраняют посевную на Востоке Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb