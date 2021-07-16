Украина ожидает в июле-августе по 2 млн вакцин от COVID-19 от новых производителей, - Шмыгаль

Об этом он заявил в Раде во время часа вопросов к правительству, передает Еспресо.TV.

"Ожидаем в этом месяце 2 млн доз вакцины Moderna. Это также высококачественная вакцина, которую используют США и Европейский союз. Дополнительно в августе ожидаем 2 млн доз вакцины Novavax", - отметил Шмыгаль.



Кроме этого, правительство ожидает регулярные поставки вакцин, которые уже используют в Украине - Pfizer, Coronovac, Astrazeneca.