Украина ожидает сигнала от партнеров для начала экспорта зерна, - Зеленский

Об этом сообщили на сайте президента.

По словам президента, Украина ждет от партнеров – представителей Организации Объединенных Наций и Турции – соответствующие сигналы относительно начала транспортировки зерна. Зеленский сообщил, что экспорт может начаться в ближайшие дни.

"Наша сторона полностью готова. Все сигналы мы передали партнерам – ООН и Турции, и наши военные гарантируют ситуацию с безопасностью. Министр инфраструктуры находится на прямой связи с турецкой стороной и ООН, ждем от них сигнала, который можно начинать", - сказал Зеленский. .

В ходе рабочей поездки в Одесскую область президент Украины ознакомился с загрузкой украинского зерна на судно-зерновоз для дальнейшего экспорта. Загрузка произошла в торговом порту "Черноморск".

"Первый корабль загружается с начала войны. Это турецкое судно. Это свидетельствует о том, что порт заработал", – сказал президент.

По его словам, экспорт зерна начнется с отправки нескольких загруженных кораблей, но не смогли отправиться в рейс из-за начала войны.

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.

23 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе. В результате обстрела горел морской порт.

26 июля в Стамбуле приступил к работе Совместный координационный центр, который будет осуществлять мониторинг работы зерновых коридоров в соответствии с соглашением об экспорте продовольствия из портов Украины.

27 июля в Черном море возобновили работу порты Одесса, Черноморск и Южный.

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