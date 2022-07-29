Украина ожидает сигнала от партнеров для начала экспорта зерна, - Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к экспорту зерна и ждет сигналов от партнеров по началу транспортировки
Об этом сообщили на сайте президента.
По словам президента, Украина ждет от партнеров – представителей Организации Объединенных Наций и Турции – соответствующие сигналы относительно начала транспортировки зерна. Зеленский сообщил, что экспорт может начаться в ближайшие дни.
"Наша сторона полностью готова. Все сигналы мы передали партнерам – ООН и Турции, и наши военные гарантируют ситуацию с безопасностью. Министр инфраструктуры находится на прямой связи с турецкой стороной и ООН, ждем от них сигнала, который можно начинать", - сказал Зеленский. .
В ходе рабочей поездки в Одесскую область президент Украины ознакомился с загрузкой украинского зерна на судно-зерновоз для дальнейшего экспорта. Загрузка произошла в торговом порту "Черноморск".
"Первый корабль загружается с начала войны. Это турецкое судно. Это свидетельствует о том, что порт заработал", – сказал президент.
По его словам, экспорт зерна начнется с отправки нескольких загруженных кораблей, но не смогли отправиться в рейс из-за начала войны.
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