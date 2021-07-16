Украина ожидает получить еще четыре "безвиза" с ЕС кроме промышленного, - Шмыгаль

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.



"Мы продолжаем диалог с нашими европейскими партнерами, чтобы такой безвиз для украинских промышленных товаров стал реальностью уже в ближайший год. Кроме промышленного безвиза в ближайшие два года мы планируем получить еще четыре безвиза с ЕС. Это - авиационный безвиз или соглашение об открытом небе, энергетический безвиз или соглашение о присоединении к европейской сети ENTSO-E, таможенный безвиз или присоединении к Конвенции процедуру общего транзита, и также, конечно, цифровой безвиз", - сказал Шмыгаль.



Он добавил, что также идет работа над обновлением Торгового приложения Соглашения ассоциации Украины и ЕС.



В целом, по словам Шмыгаля, за первые пять месяцев этого года экспорт украинской продукции увеличился на 26%. Так, экспорт из Украины в Великобританию вырос на 64%, в Германию - на 52%, в КНР - до 50%.

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