Украина ожидает получить еще четыре "безвиза" с ЕС кроме промышленного, - Шмыгаль
Украина ожидает получить в ближайший год промышленный безвиз с Европейским Союзом (ЕС), а через два года - авиационный, энергетический, таможенный и цифровой
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.
"Мы продолжаем диалог с нашими европейскими партнерами, чтобы такой безвиз для украинских промышленных товаров стал реальностью уже в ближайший год. Кроме промышленного безвиза в ближайшие два года мы планируем получить еще четыре безвиза с ЕС. Это - авиационный безвиз или соглашение об открытом небе, энергетический безвиз или соглашение о присоединении к европейской сети ENTSO-E, таможенный безвиз или присоединении к Конвенции процедуру общего транзита, и также, конечно, цифровой безвиз", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что также идет работа над обновлением Торгового приложения Соглашения ассоциации Украины и ЕС.
В целом, по словам Шмыгаля, за первые пять месяцев этого года экспорт украинской продукции увеличился на 26%. Так, экспорт из Украины в Великобританию вырос на 64%, в Германию - на 52%, в КНР - до 50%.
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