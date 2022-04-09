Украина ожидает получения статуса кандидата на вступление в ЕС в июне, - Стефанишина

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.



"Украина получила анкету о членстве в ЕС. Мы уже провели большую подготовительную работу, потому готовы двигаться быстро", - написала она в Twitter.



По ее словам, Украина ожидает получения статуса кандидата в июне.



"Это часть нашего обновления и победы над российским агрессором, который хочет переломить демократический курс Украины", - отметила министерша.

Напомним, 8 апреля Киев посетили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Также представительство ЕС возобновит работу в Киеве после перерыва в результате начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.