Украина ожидает получения статуса кандидата на вступление в ЕС в июне, - Стефанишина
Во время визита президентки Европарламента в Киев Украина получила анкету о членстве в ЕС и ожидает получения статуса кандидата уже в июне
Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
"Украина получила анкету о членстве в ЕС. Мы уже провели большую подготовительную работу, потому готовы двигаться быстро", - написала она в Twitter.
По ее словам, Украина ожидает получения статуса кандидата в июне.
"Это часть нашего обновления и победы над российским агрессором, который хочет переломить демократический курс Украины", - отметила министерша.
- Напомним, 8 апреля Киев посетили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Также представительство ЕС возобновит работу в Киеве после перерыва в результате начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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