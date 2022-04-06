Украина ожидает от Грузии улик, что она не помогает РФ обходить санкции, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина подозревает Грузию в попытках помочь России обойти санкции
Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона, передает Liga.Net .
"Мы ждем официальных доказательств и убедительных аргументов со стороны Грузии о том, что они этого не делают. Потом будем решать, какие действия предпринимать, если эти доказательства и аргументы будут недостаточно убедительными", - сказал Кулеба.
Он добавил, что если бы Украина и союзники не имели влияния на Грузию, то россияне уже создали бы маршрут для обхода санкций через страну.
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