Украина ожидает от Грузии улик, что она не помогает РФ обходить санкции, - Кулеба

Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона, передает Liga.Net .

"Мы ждем официальных доказательств и убедительных аргументов со стороны Грузии о том, что они этого не делают. Потом будем решать, какие действия предпринимать, если эти доказательства и аргументы будут недостаточно убедительными", - сказал Кулеба.

Он добавил, что если бы Украина и союзники не имели влияния на Грузию, то россияне уже создали бы маршрут для обхода санкций через страну.