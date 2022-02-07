Украина ожидает еще один груз с военной помощью от Великобритании

Об этом министр написал в Twitter по итогам разговора с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

"Обсудили с моим коллегой и хорошим другом Беном Уоллесом ситуацию в регионе и обменялись мнениями относительно возможных сценариев", - сообщил Резников.

Он поблагодарил партнеров Украины за поддержку и военную помощь, которую они посылают, на фоне усиления агрессии РФ. Также Резников анонсировал очередную поставку из Великобритании.

"Кстати, мы ожидаем в скором времени получить груз от друзей из Великобритании", - написал министр.