Украина ожидает еще один груз с военной помощью от Великобритании
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что вскоре Великобритания осуществит еще одну поставку с военной помощью для Украины
Об этом министр написал в Twitter по итогам разговора с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.
"Обсудили с моим коллегой и хорошим другом Беном Уоллесом ситуацию в регионе и обменялись мнениями относительно возможных сценариев", - сообщил Резников.
Он поблагодарил партнеров Украины за поддержку и военную помощь, которую они посылают, на фоне усиления агрессии РФ. Также Резников анонсировал очередную поставку из Великобритании.
"Кстати, мы ожидаем в скором времени получить груз от друзей из Великобритании", - написал министр.
- Как сообщалось 17 января, Великобритания будет поставлять Украину легкие противотанковые оборонные системы для защиты от агрессии РФ.
- 5 февраля в "Борисполь" прибыли военные транспортники из Великобритании и США.
- Кроме того, 7 февраля Бен Уоллес заявил о переброске в Польшу дополнительных 350 военнослужащих в рамках усиления Восточного фланга НАТО из-за увеличения угроз от усиленной агрессии России.
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