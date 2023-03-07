Украина ожидает американские системы Patriot в ближайшее время, - Игнат

Об этом в эфире телемарафона рассказал Юрий Игнат .

"Безусловно, Patriot будет в Украине, решение принято, люди учатся. Ожидаем в ближайшее время. Действительно, есть заявления об обучении. Действительно, оно будет, состоится", - сказал спикер.

Игнат подчеркнул, что украинцы узнают о получении Patriot, когда командующий Воздушными силами Николай Олещук протестует систему за рулем, как это было с ЗРК IRIS-T, или когда расскажут о первом вражеском самолете, который собьет противовоздушная оборона.

"Patriot способен сбивать цели на расстоянии до 150 км, аэродинамические цели. Баллистика меньше - 40 км. Поэтому наберемся терпения и будем ожидать, когда эта новость будет действительно уже в Украине", - добавил представитель командования Воздушных сил ВСУ.

Напомним, в Минобороны Польши опровергли заявление главы ведомства Мариуша Блащака о прибытии в Украину первой батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot.