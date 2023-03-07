Украина ожидает американские системы Patriot в ближайшее время, - Игнат
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина ожидает американские системы Patriot в ближайшее время
Об этом в эфире телемарафона рассказал Юрий Игнат .
"Безусловно, Patriot будет в Украине, решение принято, люди учатся. Ожидаем в ближайшее время. Действительно, есть заявления об обучении. Действительно, оно будет, состоится", - сказал спикер.
Игнат подчеркнул, что украинцы узнают о получении Patriot, когда командующий Воздушными силами Николай Олещук протестует систему за рулем, как это было с ЗРК IRIS-T, или когда расскажут о первом вражеском самолете, который собьет противовоздушная оборона.
"Patriot способен сбивать цели на расстоянии до 150 км, аэродинамические цели. Баллистика меньше - 40 км. Поэтому наберемся терпения и будем ожидать, когда эта новость будет действительно уже в Украине", - добавил представитель командования Воздушных сил ВСУ.
Напомним, в Минобороны Польши опровергли заявление главы ведомства Мариуша Блащака о прибытии в Украину первой батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot.
- 21 декабря США объявили о решении передать Украине ЗРК Patriot . Известно, что система противовоздушной обороны Patriot способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малого радиуса действия и самолеты на более высокой высоте, чем ранее предоставленные Украине системы противовоздушной обороны.
- В Воздушных силах заявили, что ВСУ смогут овладеть Patriot через несколько месяцев.
- Высокопоставленный представитель оборонного ведомства США сообщил Комитету по вопросам вооруженных сил палаты представителей конгресса, что Соединенные Штаты и их союзники уже подготовили более 4 000 украинских военных, в частности, скоро должно завершиться обучение украинцев на системах Patriot.
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