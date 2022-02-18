Украина ожидает 600 млн евро помощи от ЕС в конце марта и $700 млн от МВФ по результатам пересмотра программы Stand-By, - Марченко
Международный валютный фонд по результатам пересмотра программы Stand-By может выделить в ближайшее время Украине транш в $700 млн
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, выступая в Раде.
Он отметил, что Украина выполняет условия и структурные маяки по программе с МВФ, что приближает миссию фонда и пересмотр программы.
"По результатам пересмотра ожидается получение третьего транша по программе на 700 млн долларов. Срок программы завершается в июне 2022 года. Но по результатам последнего пересмотра ожидается получение дополнительно 1,5 млрд долларов", – сказал Марченко.
Министр также сообщил, что надеется получить первый безусловный транш на 600 млн евро макорофинансовой помощи ЕС в конце марта – начале апреля 2022 года. Второй транш Украина получит после выполнения ряда мер по структурным реформам.
Кроме того, США предоставит Украине гарантию для выпуска еврооблигаций в 1 млрд долларов.
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