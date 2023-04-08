Соответствующее заявление сегодня, 8 апреля 2024 года, обнародовала возглавляемая им религиозная конфессия.

"Между Украиной и Россией были хорошие братские отношения. Когда эти отношения стали ухудшаться, особенно последние десять лет, я оставил российское гражданство. У меня нет российского паспорта. Особенно это было подтверждено, когда я выступил против войны России с Украиной и осудил российскую агрессию. Я считаю себя гражданином только Украины", – отметил глава УПЦ (МП).

"Российского паспорта у меня нет", - говорит Онуфрий и добавляет, что действительно жил в России в течение 19 лет.

Это имело место перед распадом СССР. Идет речь о его пребывании в подмосковной Троице-Сергиевой лавре Русской православной церкви.

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"В это время распался Советский Союз и я, будучи до этого де-факто гражданином России (потому, что я имел постоянную прописку в России, а это по-современному означало – гражданство), взял украинский паспорт. Российское гражданство при этом автоматически продлилось, но я им не интересовался и не пользовался, оно тогда не имело никакого значения, и за это никто не преследовал", – пояснил митрополит.

При этом собственную необходимость учиться православному богословию именно в Троице-Сергиевой лавре Онуфрий объясняет тем, что Украина тогда от него отвернулась и в Одесскую семинарию РПЦ его не приняли.

"Я глубоко благодарен тем россиянам, которые приняли меня тогда, когда моя Украина отвернулась от меня", – отмечает предстоятель церкви Московского патриархата в Украине.

Также он "благодарен Богу" за то, что "в России встретил людей: добрых, искренних и боголюбивых".