Украина отвергла требование РФ по переговорам с террористами "ЛДНР", - Кулеба

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга из Харькова.



По его словам, на вчерашних переговорах в Берлине советников лидеров "нормандского формата" главный вопрос касался требования РФ, чтобы Украина вела прямые переговоры с контролируемыми Россией террористами на Донбассе.



"Ключевой вопрос вчера - прямой диалог между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Этот вопрос хорошо всем известен. Россия настаивает, чтобы Украина вела прямой диалог с так называемыми "ДНР/ЛНР". Если Украина на это уйдет, тогда статус России с стороны конфликта сменятся статусом посредника в конфликте. Именно поэтому мы на это не идем", - сказал Кулеба.



Он отметил, что украинская делегация в Берлине провела непростой денек на переговорах.



"Непростой, мягко говоря, был разговор, но Андрей Ермак как глава этой делегации и коллеги, находившиеся в составе этой делегации, они абсолютно удержали все наши позиции. Не уступили ни один момент, важный для Украины, и не пересекли никаких красных линий. Этот диалог чрезвычайно сложен, но он должен продолжиться, потому что нет другого пути, кроме дипломатического урегулирования конфликта", - рассказал министр.



Он уточнил, что Украина готова к продлению переговоров в "нормандском формате".



Кулеба заявил, что сейчас благодаря работе дипломатов есть четкое понимание у всех международных партнеров из Европы и Северной Америки о том, что ответственность за эскалацию несет РФ.



Кроме того, Украина не стремится к эскалации, а находится в защитной позиции и не планирует никаких наступательных действий.

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