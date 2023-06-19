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Украина отвечает двум из семи условий, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС, - Reuters

19 июня, 2023 понедельник
21:17
Мир

Ожидается, что на этой неделе в своем отчете Евросоюз укажет, что Украина отвечает двум из семи условий, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Изданию эту информацию предоставили два анонимных высокопоставленных чиновника Евросоюза, ознакомленных с еще не обнародованным отчетом. Один из чиновников добавил, что эти 2 условия касаются судебной реформы и законодательства по СМИ.

"Прогресс есть. Отчет будет умеренно положительным. Речь идет не об украшении реальности, а о признании прогресса, например, о борьбе с коррупцией", – пояснил он.

Еще один из чиновников добавил, что, несмотря на значительный прогресс в судебной реформе, есть определенные ключевые моменты, которые еще не выполнены.

Ожидается, что после выполнения всех 7 условий, конечный отчет будет передан 27 представителям стран-членов ЕС. Именно, опираясь на этот документ, Украина сможет начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз относительно немедленного вступления по специальной процедуре.

23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

По данным источников Еспресо, в Европарламенте допускают вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

В настоящее время Украина должна выполнить семь требований Еврокомиссии, поставленных в июне 2022 года, необходимых для сохранения статуса кандидата:

  • завершить реформу отбора судей Конституционного суда;
  • продолжить судебную реформу, включая проверку добропорядочности членов Высшего Совета правосудия (ВСП) и провести отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС);
  • продолжить борьбу с коррупцией, назначить председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ);
  • продолжить борьбу с отмыванием средств и правоохранительную реформу;
  • бороться с влиянием олигархов;
  • привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;
  • внести изменения в законодательство о национальных меньшинствах.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также отметил, что Украина настроена вступить в Евросоюз раньше, чем в НАТО, и переговоры по членству планирует начать до конца текущего года.

Украина
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