Украина отвечает двум из семи условий, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС, - Reuters
Ожидается, что на этой неделе в своем отчете Евросоюз укажет, что Украина отвечает двум из семи условий, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на собственные источники.
Изданию эту информацию предоставили два анонимных высокопоставленных чиновника Евросоюза, ознакомленных с еще не обнародованным отчетом. Один из чиновников добавил, что эти 2 условия касаются судебной реформы и законодательства по СМИ.
"Прогресс есть. Отчет будет умеренно положительным. Речь идет не об украшении реальности, а о признании прогресса, например, о борьбе с коррупцией", – пояснил он.
Еще один из чиновников добавил, что, несмотря на значительный прогресс в судебной реформе, есть определенные ключевые моменты, которые еще не выполнены.
Ожидается, что после выполнения всех 7 условий, конечный отчет будет передан 27 представителям стран-членов ЕС. Именно, опираясь на этот документ, Украина сможет начать переговоры о вступлении в Евросоюз.
Что известно о вступлении Украины в ЕС
28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз относительно немедленного вступления по специальной процедуре.
23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.
В мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.
По данным источников Еспресо, в Европарламенте допускают вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.
В настоящее время Украина должна выполнить семь требований Еврокомиссии, поставленных в июне 2022 года, необходимых для сохранения статуса кандидата:
- завершить реформу отбора судей Конституционного суда;
- продолжить судебную реформу, включая проверку добропорядочности членов Высшего Совета правосудия (ВСП) и провести отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС);
- продолжить борьбу с коррупцией, назначить председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ);
- продолжить борьбу с отмыванием средств и правоохранительную реформу;
- бороться с влиянием олигархов;
- привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;
- внести изменения в законодательство о национальных меньшинствах.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также отметил, что Украина настроена вступить в Евросоюз раньше, чем в НАТО, и переговоры по членству планирует начать до конца текущего года.
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