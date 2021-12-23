Украина отстояла высокую позицию в итоговом рейтинге ФИФА
Сборная Украины удержалась в топ-25 рейтинге ФИФА по итогам 2021 года
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .
Сборная Украины завершила 2021 год на 25-й позиции.
Соперник нашей национальной команды в плей-офф отбора чемпионата мира-2022 и Лиге наций Шотландия занимает 38-е место.
Из двух других оппонентов команды Александра Петракова в Лиге наций выше находится Ирландия, которая идет 47-й, Армения - 92-я.
Лидирует в рейтинге ФИФА Бельгия, вторая – Бразилия, третья – Франция.
- Напомним, в ноябре сборная Украины поднялась на 25-ю позицию в рейтинге ФИФА.
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