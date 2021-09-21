Украина отслеживает и будет преследовать организаторов "голосования" жителей ОРДЛО и Крыма на российских "выборах", - Минреинтеграции
Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко заявил, что государство отслеживает и будет преследовать организаторов незаконного "голосования" жителей ОРДЛО и Крыма на "выборах" в Госдуму РФ
Об этом Яременко сказал в интервью телеканалу "Дом".
"Мы говорили неоднократно, что будем очень внимательно собирать информацию о тех гражданах РФ, которые организуют и участвуют в этих так называемых выборах. Мы будем собирать информацию о наших гражданах, которые занимаются именно организацией (не тех, которых заставляют голосовать, мы понимаем, что это - жертвы ситуации). И мы будем их преследовать в судебном порядке или использовать другие процедуры. Я имею в виду наши санкционные возможности граждан или России, или третьих стран", - сказал Яременко.
Читайте также. На "выборах" в Госдуму РФ от имени жителей ОРДЛО за "Единую Россию" массово "голосовал" представитель оккупантов, - Казанский
Чиновник отметил, что государство различает людей, которые являются заложниками ситуации и вынуждены участвовать в мероприятиях оккупантов, и тех, кто сознательно вступает в организацию таких мероприятий с целью навредить Украине.
"Мы всегда разделяем совершенно четко: есть две категории людей. Первая - те, кто являются заложниками и, соответственно, жертвами этого конфликта. Они вынуждены голосовать, их заставляют, мы понимаем, что это люди, которые выживают в условиях войны. И мы можем им исключительно сочувствовать и пытаться помогать, мы точно их не осуждаем. И вторая категория людей, которые идут и делают осознанно, не только голосуют, но и воюют против своей страны. С этими людьми мы будем говорить с помощью Уголовного кодекса Украины. Конечно, мы будем их преследовать по закону. Это однозначно", - сказал Яременко.
Вотношении сознательных сторонников России заместитель министра высказал пожелание им определиться, гражданами какого государства они стремятся быть, и если РФ, - то уезжать из Украины.
"Когда мы говорим о людях, которые ездили голосовать, мы считаем, что это в подавляющей своей массе люди, которые вынуждены это делать. Да, среди них есть те, которые делают это идейно. Но, наверное, тогда этим людям надо определяться: или они граждане Украины и у них есть украинский паспорт, либо они граждане России. тогда, как говорил мой руководитель, и я здесь с ним абсолютно согласен, надо определяться: или ты здесь, или тогда надо искать другое место для своего проживания. Это честно по крайней мере" , - подытожил Яременко.
- Напомним, 18 сентября стало известно, что жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской области свозят в Ростовскую область и раздают им российские паспорта непосредственно перед голосованием на "выборах" в Госдуму РФ.
- По данным правозащитников, на российских выборах проголосовали 250 тыс. жителей ОРДЛО.
- В ЕС заявили, что никогда не признают российские "выборы" на территории оккупированного Крыма.
- США и Братания отказались признавать и осудили "выборы" в Госдуму РФ в оккупированном Крыму.
- Польша назвала незаконными российские "выборы" в Крыму и осудила выдачу паспортов РФ и "голосование" в ОРДЛО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.82
-
EUR
Покупка 31.12Продажа 31.47
- Актуальное
- Важное