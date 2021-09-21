Украина отслеживает и будет преследовать организаторов "голосования" жителей ОРДЛО и Крыма на российских "выборах", - Минреинтеграции

Об этом Яременко сказал в интервью телеканалу "Дом".



"Мы говорили неоднократно, что будем очень внимательно собирать информацию о тех гражданах РФ, которые организуют и участвуют в этих так называемых выборах. Мы будем собирать информацию о наших гражданах, которые занимаются именно организацией (не тех, которых заставляют голосовать, мы понимаем, что это - жертвы ситуации). И мы будем их преследовать в судебном порядке или использовать другие процедуры. Я имею в виду наши санкционные возможности граждан или России, или третьих стран", - сказал Яременко.



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Чиновник отметил, что государство различает людей, которые являются заложниками ситуации и вынуждены участвовать в мероприятиях оккупантов, и тех, кто сознательно вступает в организацию таких мероприятий с целью навредить Украине.



"Мы всегда разделяем совершенно четко: есть две категории людей. Первая - те, кто являются заложниками и, соответственно, жертвами этого конфликта. Они вынуждены голосовать, их заставляют, мы понимаем, что это люди, которые выживают в условиях войны. И мы можем им исключительно сочувствовать и пытаться помогать, мы точно их не осуждаем. И вторая категория людей, которые идут и делают осознанно, не только голосуют, но и воюют против своей страны. С этими людьми мы будем говорить с помощью Уголовного кодекса Украины. Конечно, мы будем их преследовать по закону. Это однозначно", - сказал Яременко.



Вотношении сознательных сторонников России заместитель министра высказал пожелание им определиться, гражданами какого государства они стремятся быть, и если РФ, - то уезжать из Украины.



"Когда мы говорим о людях, которые ездили голосовать, мы считаем, что это в подавляющей своей массе люди, которые вынуждены это делать. Да, среди них есть те, которые делают это идейно. Но, наверное, тогда этим людям надо определяться: или они граждане Украины и у них есть украинский паспорт, либо они граждане России. тогда, как говорил мой руководитель, и я здесь с ним абсолютно согласен, надо определяться: или ты здесь, или тогда надо искать другое место для своего проживания. Это честно по крайней мере" , - подытожил Яременко.

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