Украина отремонтировала более 60% энергоблоков ТЭС

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

После завершения капитального ремонта энергетики подключили к сети энергоблок на одной из ТЭС рабочей мощностью 190 МВт.

Таким образом энергетики продолжают готовить энергосистему к новому отопительному сезону.

Что известно о подготовке к отопительному сезону

В настоящее время идет масштабная ремонтная кампания на объектах генерации. По состоянию на 13 августа Укрэнерго почти на 80% отремонтировало магистральные сети. Высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного положения. В то же время, Украина формирует многоуровневую защиту для энергетических объектов.

18 августа стало известно, что в новом отопительном сезоне Центрэнерго привлечет 8 энергоблоков суммарной мощностью 1640 МВт. Вокруг Трипольской и Змиевской ТЭС возводят защитные сооружения.

Параллельно продолжается закачка газа в подземные газохранилища.