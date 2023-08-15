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Украина отреагировала на слова чиновника НАТО о территориальных уступках РФ. В Альянсе уточнили позицию

15 августа, 2023 вторник
21:03
Война с Россией

Украина считает неприемлемым разговор о возможном принятии ее в НАТО в обмен на отказ от части территорий в пользу РФ. В Альянсе уточнили позицию

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook.

"Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы. Всегда исходили из того, что Альянс, как и Украина, территориями не торгует. Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России. В интересах евроатлантической безопасности обсуждать пути ускорения победы Украины и обретения ею полноправного членства в НАТО", - отметил представитель МИД.

Николенко добавил, что украинские дипломаты настроены на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Секретариатом НАТО для достижения этих целей.

Также заявление должностного лица НАТО прокомментировали в Офисе президента. Советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter резко раскритиковал слова Стиана Енссена.

"Разменять территорию на зонтик НАТО? Странно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии, поощрение глобального преступника, консервацию российского режима, уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения".

По мнению Подоляка, если российский диктатор Владимир Путин не потерпит сокрушительного поражения, война обязательно вернется с возросшими аппетитами России.

"Попытки сохранить мировой порядок и установить "плохой мир" через, скажем прямо, триумф Путина не принесут миру мир, но принесут и позор, и войну. Это касается любых форматов нового "раздела Европы", в том числе с зонтиком НАТО. Зачем тогда предлагать желаемый для России сценарий замораживания вместо ускорения поставок оружия? Не надо поощрять убийц жуткими индульгенциями".

Оперативная реакция Украины вызвала необходимость НАТО дополнительно объяснить позицию Североатлантического союза.

"Мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, как подтвердили лидеры НАТО на Вильнюсском саммите в июле. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы привержены достижению справедливого и длительного мира", - пишет "Европейская правда" со ссылкой на чиновника. НАТО.

Он подчеркнул, что Украина сама должна решать, когда и на каких условиях достичь мира.

"И очевидно, что существует потребность в договоренностях безопасности, которые гарантировали бы, что война не повторится", - добавил собеседник.

  • Напомним, сегодня, 15 августа, руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Енссен предположил , что Украина может стать членом Альянса в случае территориальных уступок Российской Федерации, но решение об этом должен принимать Киев.
оккупированные территории
Вступление в НАТО
переговори з РФ
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