Украина отразила массовый ракетный удар России: 36 из 43 крылатых ракет уничтожены

Об этом информируют Воздушные силы и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный .

"Ночью 21 сентября 2023 около 03:40 российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Всего зафиксированы пуски 43 крылатых ракет из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района западнее" – говорится в заявлении.

Сообщается, что ракеты запускали в несколько волн, в то же время в воздушном пространстве Украины они постоянно меняли курс.

В результате работы Воздушных сил ВСУ и ПВО Сил обороны уничтожены 36 крылатых ракет противника.

"К отражению удара применены зенитные ракетные войска, истребительная авиация Воздушных сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и другие средства", - уточняют военные.

Кроме того, в 06:00 утра враг нанес удар зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову.