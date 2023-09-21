Украина отразила массовый ракетный удар России: 36 из 43 крылатых ракет уничтожены
В ночь на 21 сентября войска РФ нанесли массированный удар крылатыми ракетами по всей Украине. Враг их запустил из 10 самолетов Ту-95МС. Украинские Воздушные силы и ПВО Сил обороны уничтожили большинство ракет
Об этом информируют Воздушные силы и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный .
"Ночью 21 сентября 2023 около 03:40 российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Всего зафиксированы пуски 43 крылатых ракет из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района западнее" – говорится в заявлении.
Сообщается, что ракеты запускали в несколько волн, в то же время в воздушном пространстве Украины они постоянно меняли курс.
В результате работы Воздушных сил ВСУ и ПВО Сил обороны уничтожены 36 крылатых ракет противника.
"К отражению удара применены зенитные ракетные войска, истребительная авиация Воздушных сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и другие средства", - уточняют военные.
Кроме того, в 06:00 утра враг нанес удар зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову.
- Украина с утра 21 сентября пережила две волны ракетных атак со стороны РФ. В Киеве, Киевщине, Черкассах и Харькове есть пострадавшие. В Черкассах разрушена гостиница. Подробности читайте в текстовом онлайне.
- Кроме того, ночью и утром 21 сентября российские террористы атаковали город Херсон. В результате вражеского обстрела погибли четыре человека, еще 5 получили ранения.
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