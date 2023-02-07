Украина отправляет в Турцию 87 спасателей на помощь в ликвидации последствий землетрясения
Кабмин поручил ГСЧС и Министерство внутренних дел отправить в Турцию поисково-спасательный отряд из 87 человек для ликвидации последствий мощного землетрясения
Об этом говорится в распоряжении правительства от 7 февраля.
Так, самолетами Ан-32 и Ан-26 и автомобильным транспортом в Турцию отправятся сводные поисково-спасательные отряды общей численностью 87 человек, в том числе 10 человек — члены экипажей самолетов.
Президент Владимир Зеленский в беседе с турецким лидером Реджепом Эрдоганом отметил, что "украинские специалисты имеют соответствующий опыт в преодолении последствий природных катастроф и прибудут в пострадавшие регионы в самое короткое время".
Также Зеленский выразил соболезнования в связи со страшной трагедией, которая стала причиной гибели почти трех тысяч человек.
- 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии за сутки произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов.
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