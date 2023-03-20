Украина отправит в Йемен 30 тыс. тонн пшеницы

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Отмечают, что 19 марта вечером балкер NEGMAR CICEK пришвартовали в порт Черноморск. По состоянию на 08:00, 20 марта на него загрузили 7 тыс. тонн украинской пшеницы.

Отмечают, что это шестое судно в рамках программы Grain From Ukraine. Ее цель – предоставление украинского продовольствия тем странам, которые страдают от голода. К этой программе присоединились уже более 30 стран и институтов, а оказание гуманитарной помощи Йемену стало возможным, в частности благодаря донатам правительств США, Франции и Испании.

В рамках этой инициативы Сомали, Эфиопия и Кения, наиболее уязвимые страны Африки, уже получили 140 тыс. тонн пшеницы.

"Под эгидой ВПП ООН Эфиопия получит еще 30 тысяч тонн украинской пшеницы. В порту Одесса приступили к загрузке балкера DENIZ M", - говорится в сообщении.

Также в Министерстве добавили, что из одесских портов сегодня вышли три судна из 154 тыс. тонн продовольствия для стран Азии и Европы. Всего с 1 августа 2022 года из одесских портов вышли 828 судов, экспортировавших 25,1 млн тонн украинской агропродукции в Азию, Европу и Африку.