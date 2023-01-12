Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Так, глава ведомства Николай Сольский встретился с министром иностранных дел Федеративной Республики Нигерия Джеффри Оньеамамом и министром сельского хозяйства и развития села Республики Мохаммадом Махмудом Абубакаром в рамках официального визита делегации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в страны Африки.

"Николай Сольский отметил, что даже несмотря на войну, Украина продолжает обеспечивать продовольствием страны, которые больше всего в этом нуждаются. С этой целью в рамках инициативы Grain from Ukraine в Нигерию будет направлено 25 тысяч тонн зерна. Поставка продовольствия планируется в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении. пресс-службы ведомства.

Ранее Сольский сказал, что в 2022 году, несмотря на полномасштабную войну, более 90% подконтрольных Украине полей были засеяны.

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