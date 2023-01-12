Украина отправит в Нигерию 25 тыс. тонн зерна в рамках программы Grain from Ukraine
Нигерия получит 25 тыс. тонн зерна по программе Grain from Ukraine, инициированной президентом Владимиром Зеленским для обеспечения продовольствием стран
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
Так, глава ведомства Николай Сольский встретился с министром иностранных дел Федеративной Республики Нигерия Джеффри Оньеамамом и министром сельского хозяйства и развития села Республики Мохаммадом Махмудом Абубакаром в рамках официального визита делегации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в страны Африки.
"Николай Сольский отметил, что даже несмотря на войну, Украина продолжает обеспечивать продовольствием страны, которые больше всего в этом нуждаются. С этой целью в рамках инициативы Grain from Ukraine в Нигерию будет направлено 25 тысяч тонн зерна. Поставка продовольствия планируется в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении. пресс-службы ведомства.
- Ранее Сольский сказал, что в 2022 году, несмотря на полномасштабную войну, более 90% подконтрольных Украине полей были засеяны.
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