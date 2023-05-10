Украина отправила запрос Бразилии на закупку 450 бронетранспортеров Guarani, – СМИ

Об этом сообщает бразильское издание TecnoDefesa.

Согласно документу, адресованному Министерству обороны Бразилии, техника будет окрашена в красно-желтый цвет и будет использоваться для эвакуации мирного населения и транспортировки раненых из зон боевых действий.

По данным издания, такое соглашение важно для Бразилии, поскольку обеспечит разработку медицинских версий Guarani. Это также поможет расширить линию производства Iveco Defense Vehicles в Сети Лагоас.