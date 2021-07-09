Украина отправила Венецианской комиссии законопроект о переходном периоде на Донбассе, - Резников

Об этом заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, передает пресс-служба Минреинтеграции .



"Комиссия получила наш запрос. Ожидается, что эксперты подготовят проект заключения, который будет утвержден в октябре 2021 года. Наш законопроект является первым из пакета законодательных инициатив, которые имеют целью обеспечить деоккупацию и безопасную реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины и наших граждан", - сказал Резников.

Законопроектом предлагается распределения регулирования на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит определить алгоритм действий государства во время реинтеграции, включая вопросы демилитаризации и разоружения, решение гуманитарных проблем, восстановление правосудия и тому подобное.

Документ предлагает:

ввести элементы переходной юстиции;

определить основы восстановления правосудия;

установить институт конвалидации соглашений;

создать предпосылки для формирования резервов служащих и полицейских для работы на деоккупированных территориях;

определить особенности монетарной политики во время переходного периода.