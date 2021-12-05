Украина отправила в США спутник "Січ-2-30", который выведет на орбиту компания SpaceX
Украинский спутник "Січ-2-30" отправился в США, где его 10 января 2022 выведет на орбиту ракета Falcon-9 компании SpaceX
Об этом сообщает Днепровская таможня в facebook.
"Завершены таможенные формальности и отправлен в США украинский спутник "Січ-2-30", без отклонений от графика", – говорится в сообщении.
Спутник изготовлен днепровским КБ "Южное", его запуск запланирован 10 января 2022 года с мыса Канаверал в штате Флорида.
В США проведут подготовку спутника к запуску и стыковке с ракетой-носителем.
Выводить на орбиту "Січ-2-30" будет ракета Falcon 9 компании SpaceX.
Этот спутник был построен для мониторинга использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, ликвидации последствий стихийных бедствий. Кроме того, с помощью спутника можно будет получать данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей.
- Напомним, в феврале 2021 года Владимир Зеленский заявил , что Украина в этом году построит и запустит спутник для мониторинга геопространственных данных.
- Глава Госкосмоса Владимир Тафтай назвал цену запуска компанией SpaceX украинского спутника "Січ 2-30", которая составит $1,99 млн.
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