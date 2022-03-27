Украина отправила первые партии зерна в Европу по железной дороге
Трейдеры экспортировали первые поставки украинской кукурузы в Европу по железной дороге, поскольку морские порты Украины остаются заблокированными из-за вторжения РФ
Об этом сообщила консультационная служба сельского хозяйства АПК-Информ, передает Reuters .
Трейдеры и представители сельского хозяйства заявили, что Украина, которая все еще имеет значительные объемы на складе, может начать экспортировать поездами через свою западную границу.
"Первые партии в несколько тысяч тонн кукурузы уже экспортированы через западную сухопутную границу Украины", - говорится в сообщении АПК-Информ.
Отмечается, что трудности с логистикой сохраняются, предложение все еще превалирует над спросом, но цены перестали падать.
АПК-Информ сообщает, что цены на украинскую кукурузу DAP (Delivered At Place) для покупателей из Польши и стран Балтии составили от $250 до $265 за тонну и $275 за тонну для Словакии.
Украинские транспортные органы заявили, что поездами из Украины в Европу можно экспортировать до 600 тыс. тонн зерна в месяц.
АПК-Информ сообщила на прошлой неделе, что экспорт зерновых из Украины в сезоне 2021/22 июля-июня может составить 44 млн тонн. Ожидалось, что с марта по июнь из-за логистических проблем из страны доставят всего 1 миллион тонн зерна.
Напомним, почти весь украинский экспорт зерна традиционно поставляется из черноморских портов. Ежемесячный экспорт зерна в войну превышал 5 млн тонн.
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