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Украина отправила первые два корабля в рамках новой продовольственной инициативы Grain from Ukraine

18 ноября, 2022 пятница
14:19
Экономика

Украина приобрела за государственные средства 50 тысяч тонн зерна для первых двух судов в рамках гуманитарной программы Grain from Ukraine – они отправятся в Эфиопию и Сомали

Об этом рассказал Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, пишет DW.

"Для получателей зерна – это бесплатные поставки. Украина начинает – все остальные присоединяются. Здесь будут деньги и усилия всех стран, но зерно будет украинское. Оно покупается у украинских трейдеров, которые в свою очередь уже закупают его у украинских фермеров. Так зерно для двух кораблей было закуплено за средства правительства Украины, для других судов оно будет приобретено на средства других стран в результате переговоров и тендеров – на абсолютно прозрачных условиях", - сказал чиновник.

По словам Сольского, Украина потратила 420 млн грн из резервного фонда для закупки 50 тыс. т зерна. Фрахт судов оплатили Япония и Германия. Первые два корабля доставят зерно в Эфиопию и Сомали. Один из кораблей уже вышел из порта с 27 тыс. т украинской пшеницы на борту, другой в декабре должен стать под погрузку.

Страны, которые могут присоединиться к процессу, определяются во время переговоров между МИДом Украины, World Food Programm, а также другими африканскими странами – Йеменом, Суданом, Конго и Нигерией.

Кроме того, происходит анализ продовольственной ситуации, демонстрирующий, где она самая плохая, где есть проблемы с доступом к продуктам питания, куда логистически быстро можно доставить агропродукцию, ведь не во всех этих странах есть порты.

"О Grain from Ukraine заявил Президент Украины, к инициативе присоединяются и другие страны. Среди которых Германия, также заплатившая за фрахт первых судов. Количество кораблей ежемесячно будет увеличиваться в зависимости от потребностей и логистических возможностей, а также от того, насколько украинская энергетическая инфраструктура будет нормально работать", - подчеркнул министр.

  • Напомним, 15 ноября начала работу гуманитарная программа Grain from Ukraine, которая будет реализована в партнерстве с World Food Program. В рамках программы Украина направляет часть собираемой пшеницы, которая отправлялась на экспорт, на закупку для тех африканских стран, где уже сейчас существуют проблемы голода. Часть экспортного зерна могут выкупить государства-участники проекта.

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Мир
Украина
зерно
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