Украина отправила официальное обращение в Совбез ООН по возможному признанию Россией "Л/ДНР"

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина официально обратилась в Совет Безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании так называемых Л/ДНР, которая подрывает Минские договоренности и процесс мирного урегулирования", - написал он.

Он призвал рассмотреть это обращение на заседании по имплементации Минских договоренностей 17 февраля.

Напомним, Верховная Рада приняла проект постановления №7048 об обращении в Еврокомиссию, ПАСЕ, ООН, НАТО, ОБСЕ, правительства и парламенты государств мира о непризнании независимости "ЛНР" и "ДНР".



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