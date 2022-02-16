Украина отправила официальное обращение в Совбез ООН по возможному признанию Россией "Л/ДНР"
Украина официально обратилась в Совет безопасности ООН из-за возможного признания РФ так называемых Л/ДНР. Просит провести заседание 17 февраля
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Украина официально обратилась в Совет Безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании так называемых Л/ДНР, которая подрывает Минские договоренности и процесс мирного урегулирования", - написал он.
Он призвал рассмотреть это обращение на заседании по имплементации Минских договоренностей 17 февраля.
- Напомним, Верховная Рада приняла проект постановления №7048 об обращении в Еврокомиссию, ПАСЕ, ООН, НАТО, ОБСЕ, правительства и парламенты государств мира о непризнании независимости "ЛНР" и "ДНР".
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