Украина отправила корабль с зерном для жителей Эфиопии, страдающих голодом
14 августа из порта Черноморск отправилось судно с 23 тыс. тонн украинского зерна для тех, кто страдает от голода в Эфиопии, в рамках первой доставки продовольствия в Африку, в соответствии с планом ООН
Об этом пишет Associated Press со ссылкой на слова главы Одесской ОВД Максима Марченко.
Судно Brave Commander под флагом Либерии отправилось из украинского порта. Он планирует прибыть в Джибути (страна в Восточной Африке), где зерно будет разгружено и передано в Эфиопию по инициативе Всемирной продовольственной программы.
Издание сообщает, что Эфиопия - одна из пяти стран, которым ООН грозит голодная смерть.
"Мощность есть. Зерно есть. Спрос есть во всем мире, и в частности в этих странах. Так что, если звезды сойдутся, мы очень, очень надеемся, что все участники этого соглашения объединятся относительно того, что действительно является проблемой для человечества. Поэтому сегодняшний день был очень положительным", – сказала координатор по гуманитарным вопросам в Украине Денис Браун.
- На 13 августа из украинских портов вышли 16 судов с грузом для семи стран в Европе, Азии и Африке.
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