Украина отправила 6 судов после возобновления работы "зернового соглашения", - министр обороны Турции

Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Anadolu.

Акар утверждает, что после приостановки зерновой инициативы Эрдоган провел серию телефонных разговоров с коллегами из России и Украины и переговоры дали положительный результат.

"Благодаря работе "зернового коридора" суммарное количество судов, вышедших из украинских портов, достигло 426. Всего вывезено 9,7 млн тонн агропродукции", - добавил Акар.

29 октября РФ "приостановила" действие своих обязательств в рамках соглашения о безопасном экспорте зерна в Украину. Тогда же Зеленский заявил , что Россия стремилась расторгнуть соглашение еще в сентябре.

На следующий день НАТО и ЕС призвали РФ возобновить "зерновое соглашение".

1 ноября обнажили о старте проекта украинского дунайского пароходства "Дунайский зерновой путь".

В тот же день Украина, ООН и Турция согласовали возобновление "зернового коридора", однако потребовали от РФ дополнительных гарантий безопасности.

2 ноября министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил о старте работы "зернового коридора".

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