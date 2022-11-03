Украина отправила 6 судов после возобновления работы "зернового соглашения", - министр обороны Турции
После начала работы "зернового коридора" 2 ноября, Украину покинули 6 сухогрузов с аграрной продукцией
Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Anadolu.
Акар утверждает, что после приостановки зерновой инициативы Эрдоган провел серию телефонных разговоров с коллегами из России и Украины и переговоры дали положительный результат.
"Благодаря работе "зернового коридора" суммарное количество судов, вышедших из украинских портов, достигло 426. Всего вывезено 9,7 млн тонн агропродукции", - добавил Акар.
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29 октября РФ "приостановила" действие своих обязательств в рамках соглашения о безопасном экспорте зерна в Украину. Тогда же Зеленский заявил , что Россия стремилась расторгнуть соглашение еще в сентябре.
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На следующий день НАТО и ЕС призвали РФ возобновить "зерновое соглашение".
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1 ноября обнажили о старте проекта украинского дунайского пароходства "Дунайский зерновой путь".
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В тот же день Украина, ООН и Турция согласовали возобновление "зернового коридора", однако потребовали от РФ дополнительных гарантий безопасности.
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2 ноября министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил о старте работы "зернового коридора".
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