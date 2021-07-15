Украина отправила 40 миротворцев на миссию в ДР Конго

Соответствующий указ обнародован на сайте президента, передает Еспресо.TV.



В указе отмечается, что президент Владимир Зеленский отправляет миротворческий контингент в центральноафриканскую страну "считая, что участие Украины в Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической республике Конго отвечает национальным интересам государства, будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности".



Указ подписан на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины, согласно закону Украины "Об участии Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности".



"Направить для участия Украины в Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической республике Конго национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных Сил Украины общей численностью до 20 человек полицейских Национальной полиции Украины и военнослужащих Национальной гвардии Украины общей численностью до 20 человек", - говорится в документе.