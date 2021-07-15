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Украина отправила 40 миротворцев на миссию в ДР Конго

15 июля, 2021 четверг
22:17
Мир

15 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отправке миротворцев в рамках Миссии ООН в Демократической республики Конго

Соответствующий указ обнародован на сайте президента, передает Еспресо.TV.

В указе отмечается, что президент Владимир Зеленский отправляет миротворческий контингент в центральноафриканскую страну "считая, что участие Украины в Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической республике Конго отвечает национальным интересам государства, будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности".

Указ подписан на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины, согласно закону Украины "Об участии Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности".

"Направить для участия Украины в Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической республике Конго национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных Сил Украины общей численностью до 20 человек полицейских Национальной полиции Украины и военнослужащих Национальной гвардии Украины общей численностью до 20 человек", - говорится в документе.

миротворцы ООН
Демократическая Республика Конго
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