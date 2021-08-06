Украина отправила 100 спасателей для борьбы с пожарами в Греции

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



"Сводный отряд украинских спасателей отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами", - заявил премьер.



Кабмин провел внеочередное заседание, чтобы одобрить проект протокольного решения о направлении в Грецию сотни опытных спасателей со всей Украины.



"Украина всегда готова помочь и поддержать наших партнеров. Желаем Греции как можно быстрее обуздать разрушительную стихию", - заявил Шмыгаль.

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