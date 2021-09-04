Украина отобрала очки у Франции в отборе ЧМ-2022
В отборочном матче чемпионата мира-2022 по футболу сборная Украины сыграла в Киеве вничью с Францией
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Киеве на НСК "Олимпийский" сборная Украины вышла вперед на 44-й минуте, когда блестящим ударом в девятку забил Николай Шапаренко.
Франция отыгралась в начале второго тайма - вплотную ворота Андрея Пятова расстрелял Антони Марсьяль.
Сборная Украины сыграла с Францией вничью 1:1, набрала 5 очков и занимает в группе D третье место. Франция с 9 пунктами сохранила лидерство. Финляндия имеет 5 баллов и идет второй. У Боснии и Герцеговины и Казахстана по 2 очка.
Сборная Украины проведет следующий матч отбора 9 октября в гостях против Финляндии. Перед этим, 8 сентября, на команду Александра Петракова в Пльзене ждет товарищеская игра с Чехией.
Еспресо.TV провел текстовую онлайн-трансляцию игры Украина - Франция .
Чемпионат мира-2022
отборочный турнир
6-й тур
Группа D
4 сентября
Украина - Франция 1:1
Голы: Шапаренко, 44 - Марсьяль, 50
Украина: Пятов - Матвиенко, Кривцов, Забарный - Миколенко, Шапаренко (Сидорчук, 90), Степаненко, Тимчик - Цыганков (Малиновский, 82), Ярмоленко (Зубков, 90 + 3) - Яремчук (Сикан, 82)
Франция: Льорис - Динь, Кимпембе, Зума, Дюбуа - Рабье, Тчуамени (Верету, 83), Погба - Коман (Диаби, 64), Марсьяль (Бензема, 64), Гризманн
Предупреждение: Ярмоленко, 88, Малиновский, 89 - Кимпембе, 88
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Напомним, 4 сентября сборная Финляндии победила в 6-м туре квалификации чемпионата мира Казахстан и опередила в группе D Украина .
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