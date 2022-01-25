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Украина отменяет авиарейсы в Турцию из-за сильного снегопада

25 января, 2022 вторник
18:53

Из-за непогоды, которая привела к сбоям в работе турецких аэропортов, Украина отменяет авиарейсы в Турцию

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Известно, что на утро 25 января в "Борисполе" отменили несколько рейсов в Стамбул. Их должны были совершить Turkish Airlines и Ukraine International Airlines.

Самолеты должны были вылететь в 09:10 по киевскому времени.

Также сообщается об отмене рейса из Стамбула в Киев - TK 457. Самолет должен был приземлиться в "Борисполе" в 08:30.

Причиной отмены авиарейсов из Киева в Турцию стал обильный снегопад, накрывший турецкую территорию. Из-за непогоды в аэропортах страны произошел сбой в работе.

Как отмечают турецкие СМИ, вчера из-за снегопада авиакомпания Turkish Airlines отменила более 50 рейсов, в том числе несколько в Украину.

Напомним, что в аэропорту Стамбула отменяют все рейсы из-за сильного снегопада.

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Турция
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