Украина отменяет авиарейсы в Турцию из-за сильного снегопада
Из-за непогоды, которая привела к сбоям в работе турецких аэропортов, Украина отменяет авиарейсы в Турцию
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Известно, что на утро 25 января в "Борисполе" отменили несколько рейсов в Стамбул. Их должны были совершить Turkish Airlines и Ukraine International Airlines.
Самолеты должны были вылететь в 09:10 по киевскому времени.
Также сообщается об отмене рейса из Стамбула в Киев - TK 457. Самолет должен был приземлиться в "Борисполе" в 08:30.
Причиной отмены авиарейсов из Киева в Турцию стал обильный снегопад, накрывший турецкую территорию. Из-за непогоды в аэропортах страны произошел сбой в работе.
Как отмечают турецкие СМИ, вчера из-за снегопада авиакомпания Turkish Airlines отменила более 50 рейсов, в том числе несколько в Украину.
Напомним, что в аэропорту Стамбула отменяют все рейсы из-за сильного снегопада.
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