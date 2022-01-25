Украина отменяет авиарейсы в Турцию из-за сильного снегопада

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.



Известно, что на утро 25 января в "Борисполе" отменили несколько рейсов в Стамбул. Их должны были совершить Turkish Airlines и Ukraine International Airlines.



Самолеты должны были вылететь в 09:10 по киевскому времени.



Также сообщается об отмене рейса из Стамбула в Киев - TK 457. Самолет должен был приземлиться в "Борисполе" в 08:30.



Причиной отмены авиарейсов из Киева в Турцию стал обильный снегопад, накрывший турецкую территорию. Из-за непогоды в аэропортах страны произошел сбой в работе.



Как отмечают турецкие СМИ, вчера из-за снегопада авиакомпания Turkish Airlines отменила более 50 рейсов, в том числе несколько в Украину.



Напомним, что в аэропорту Стамбула отменяют все рейсы из-за сильного снегопада.

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