Украина отмечает День Государственности: история и традиции

Еспресо.TV рассказывает историю праздника.

День Украинской Государственности начали согласно указу президента Украины Владимира Зеленского (от 24 августа 2021) и теперь празднуют ежегодно, 28 июля.

Принятие князем Киевским Владимиром в 988 году христианства стало для Украины цивилизационным выбором. Христианство способствовало подъему культуры, образования, дало толчок развитию кириллической письменности.

Ожидается, что такой указ будет способствовать утверждению наследственности Украинской государственности, защиты национальных интересов Украины, сохранению исторической справедливости и нивелированию фейковых нарративов со стороны РФ как государства-агрессора по историческим аспектам Украинской государственности.

Этот день отмечается 28 июля, но уже в следующем году, учитывая переход Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической церкви на новый стиль календаря, праздник перенесен на 15 июля.

День Украинской Государственности: приветствие

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль поздравил украинцев с Днем Украинской Государственности.

"За тысячелетнюю историю украинцы как никто понимают не просто важность собственного государства, но и болезненную и кровавую цену его потери. Наши предки никогда не прекращали бороться. Тысячи и тысячи храбрых людей в разное время были объединены вокруг одной мощной идеи. Идеи завоевать независимость Украины и создать сильное, самобытное и успешное государство для будущих поколений", - написал он.

Кроме того, он также добавил, что Украинское государство существует для людей, ради людей и силами людей.

У себя в facebook приветствие опубликовал также председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Это день, который связывает в единое ожерелье многовековое становление Украины как Государства, его идентичности и осознания того, что Украинская нация - самостоятельная, самодостаточная и независимая. Всегда была и всегда будет", - написал он.

Кроме этого, приветствие обнародовало Главное управление разведки МО Украины у себя в telegram.

"Украинская государственность ― в наших достойных, смелых поступках. Она на острие сабли, направленной в сторону врага, в свинцовом патроне, который уничтожает оккупанта, в молитве, произнесенной мысленно Воином в тяжелом бою", - отмечается в сообщении.