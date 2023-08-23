Украина отмечает День Государственного Флага

История

Первые упоминания о комбинации синего и желтого цвета в официальной символике датированы 1256 годом. Именно в них был исполнен герб Львова с изображением желтого льва на голубом фоне, который городу подарил князь Даниил Галицкий. Также золотой и синий цвета использовали на гербе Галицко-Волынского княжества.

Такое же цветовое сочетание можно увидеть на флагах, значках, гербах и наградах времен казачества, особенно начиная с XVIII века. Часто у запорожцев были синие флаги, украшенные золотистыми орнаментами, образами православных святых или казаков.

Считается, что современный цвет флага как государственного символа Украины появился во время правления гетмана Ивана Мазепы, которому шведский король разрешил использовать в символике цвета флага Швеции. Вот почему флаг Украины похож на шведский. Под таким флагом Мазепа сражался с Петром I в Полтавской битве.

Впервые после Февральской революции 1917 сине-желтые флаги появились в Киеве, Одессе и Харькове. 17 марта того же года было объявлено об организации Центральной Рады. С того времени в Киеве публично и на официальном уровне появляются символы украинской государственности.

Сочетание синего и желтого цвета окончательно оформилось как единонациональное в начале XX века. Первое официальное признание сине-желтого флага состоялось 22 марта 1918 по закону Центрального Совета.

До сих пор неизвестно точно, в каком порядке располагались цвета на флаге УНР. Вполне возможно, что использовались как сине-желтый, так и желто-синий варианты.

После распада СССР, 23 августа 1991 года группой народных депутатов сине-желтое украинское знамя внесено в сессионный зал Верховной Рады, а уже 4 сентября его торжественно подняли над зданием парламента. 18 сентября 1991 года было подписано постановление о разрешении "в протокольных мероприятиях использовать сине-желтое знамя", а постановление ВР Украины от 28 января 1992 года предоставило ему статус Государственного. Окончательно Флаг государства Украины утвержден статьей 20 Конституции Украины в 1996 году.

Современный праздничный день основан указом Леонида Кучмы в 2004 году с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины. А в 2009 году тогдашний президент Виктор Ющенко внес в указ изменения, учредив ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа.

Что символизирует флаг Украины

Это флаг из двух равновеликих горизонтальных полос синего (вверху) и желтого (внизу) цветов с соотношением ширины флага к его длине 2:3.

Нет официального ответа, почему флаг Украины сине-желтый. Самое популярное народное толкование говорит, что синяя полоса означает ясное небо, а желтая – золотое пшеничное поле под ним.

Есть также версия, что цвета флага издавна символизируют главные стихии природы – огонь и воду. А по религиозной трактовке желтый цвет олицетворяет Бога и духовность, а синий – все земное.

Существует миф, что флаг должен быть не сине-желтым, а желто-голубым, и то, что его перевернули – главная причина несчастий, выпадающих на долю Украины. Ранее можно было встретить оба варианта использования цветов, а после свержения Гетманата в декабре 1918 г. правительство УНР утвердило нынешнюю последовательность полос.

Интересные факты

В советское время хранение сине-желтого полотнища считалось преступлением, за которое могли заключить в тюрьму на два года. Появление украинского флага в общественных местах расценивалось как чрезвычайное событие.

В 2014 году самый большой флаг развернули в Артемовске (с 2016 года город переименовали в Бахмут) – 300-килограммовый биколор площадью 2400 м². Самый длинный достигает 9,5 км и находится в Тернопольской области. На центральной площади Житомира можно увидеть самый большой флаг на фасаде здания.

Днепровский флаг в 2018 году имеет два рекорда: как самый большой флаг над городом и как флаг с самым высоким флагштоком – его высота 72 метра. Еще один классный рекорд: в 2016 году украинские альпинисты установили сине-желтое знамя на высоте 6872 метра на вершине Охос-дель-Саладо в Андах, высочайшего вулкана в мире.

Еще интересно, что 27 июля 1976 года во время футбольного матча в Монреале между сборными ГДР и СССР на поле в вышиванке и с флагом Украины в руках выбежал болельщик Данило Мигаль и станцевал гопак. Акция продолжалась 15 секунд, после чего вмешалась полиция. На стадионе 150 украинцев вывесили плакат с надписью "Свобода Украине!". Мигаль объяснил, что хотел своим поступком драматизировать судьбу украинского народа и поддержать украинских футболистов.

В свою очередь, при защите Донецкого аэропорта киборги, несмотря на постоянные обстрелы, снова и снова вывешивали флаг над зданиями. Сине-желтый все это время развевался над диспетчерской башней, пока враг ее не уничтожил. Сейчас дважды в год этот флаг из Донецкого аэродрома поднимают над воинской частью в Кропивницком.

Использование сине-желтого флага сегодня

В настоящее время он стал символом борьбы за национальные и социальные права украинского народа. Сердце каждого украинца замирает при подъеме национального флага. В нем воплощены вековые стремления к миру, труд, красота и богатство родной земли.

Государственный Флаг как символ страны является воплощением национального единства, чести и достоинства, традиций создания государства, истории и настоящего.

Под сине-желтым флагом в Украине сейчас встречают иностранных гостей, выносят на сцену во время концертов звезды, военнослужащие приносят присягу, работают украинские посольства, он вывешивается в ООН и развевается на всех госстроениях.

А с самого начала полномасштабного вторжения России на украинскую территорию еще больше символизирует борьбу за волю, свободу и независимость. Во время освобождения населенного пункта бойцы ВСУ поднимают там сине-желтый флаг.

Поздравление с Днем Государственного флага от военных и власти

"Сине-желтый флаг для украинца является звездой, указывающей путь к национальной идентичности и свободе. С праздником, Украина!" - пишет Оперативное командование "Север".

Силы специальных операций отметили: "Символ, с которым мы побеждаем. Символ, с которым преодолеваем трудности. Символ, без которого нет украинской нации. От его цветов российский враг стекает желчу, а украинец получает надежду. Мы несем его с гордостью, где бы не были. И убиваем за то, чтобы наш флаг развевался на нашей землей. С Днем Государственного Флага!"

А Генштаб ВСУ написал, что флаг Украины – символ нашей истории, источник патриотизма и гордости. Венец мечты о государственности, соборности и самостоятельности. Олицетворение мужества воинов, защищающих нашу страну.

"Сине-желтое полотнище развевается над нами в моменты триумфа и печали. Разверните сегодня свой флаг и преподнесите его в знак несокрушимости и веры в собственной силе. Пока мы живы, над Украиной никогда не поднимемся флаг других цветов. С Днем Государственного Флага! Слава Украине !" – заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Шаптала.

Десантно-штурмовые войска также не остались в стороне и поздравили украинцев.

"На плечах, в руках или в сердце… он всегда с нами! Родной сине-желтый флаг - наш символ борьбы за свободу, наше боевое знамя, наш оберег!" – пишет Минобороны.

Как отмечается, с ним защитники идут в бой, его нам поднимать по случаю Победы! Под ним еще восстанавливать уничтоженные россиянами города и села Украины.

"Государственное Знамя Украины стало символом борьбы с тиранией и терроризмом для всего мира и навсегда является и будет одним из символов нашей государственности. Флаг несокрушимости, свободы и отваги непременно вернется на все украинские территории и будет развеваться в пространстве победы, свободы и демократии. Слава Украинскому прапору! Слава Украине!" – добавляет в телеграмме ведомство.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал сине-желтый флаг "знаменем свободных людей свободной страны".

"Сегодня мы отмечаем День Государственного Флага Украины — и знаем, что только наши цвета будут развеваться на нашей земле. В каждом уголке нашей страны. И наши цвета обязательно вернутся на временно оккупированные территории! Ведь именно за это бьется самоотверженный и храбрый украинский народ, мужественные защитники и защитницы, которые ценой сверхусилий, шаг за шагом, отражают наши территории и, срывая русские триколоры, возвращают наше знамя!" – говорит он.

Стефанчук отметил, что сине-желтый на броне наших военных, в детских рисунках, в окнах украинцев, на акциях солидарности с Украиной: "Украинское Знамя знает весь мир! Украинское Знамя чтит весь мир! И это Знамя Победы! Слава Украине".

В Киевской городской военной администрации также поздравили украинцев. Говорят, что флаг – символ борьбы украинцев за свою свободу. Это знамя противостояния империям зла – русскому царизму, советской власти, путинскому рашизму.

"Именно сейчас идет кровавая и жестокая борьба добра со злом. И символ Победы в этой войне – сине-желтый флаг. Под нашим флагом приближаем мир в Украине после нашей Победы".