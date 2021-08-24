Украина отмечает 30-ю годовщину Независимости

Об этом сообщает Еспресо.TV

"Исходя из смертельной опасности, нависшей над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года, продолжая тысячелетнюю традицию создания государства в Украине; Исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом ООН и другими международно-правовыми документами; осуществляя Декларацию о Государственном суверенитете Украины, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики торжественно провозглашает: Независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства - УКРАИНЫ. Территория Украины является неделимой и неприкосновенной. Отныне на территории Украины имеют силу исключительно Конституция и законы Украины. Этот акт вступает в силу с момента его одобрения ".



Именно такие слова были в Акте провозглашения независимости Украины, который представили депутатам на заседании ВР.





После этого началось голосование Рады. За проголосовали 346 депутатов. Зал взорвался аплодисментами, криками, все сорвались с мест, начали обниматься.

Полную государственную независимость Украина получила после проведения общенационального референдума 1 декабря 1991 года, когда за ее независимость высказались 90,32% граждан.





Так, День Независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины - политико-правового документа, который свидетельствовал новый статус Украинского государства.





Как известно, по случаю 30-й годовщины Независимости Украины в разных уголках нашего государства состоятся праздничные действа: разнообразные концерты, парады, шоу.

Так, в Киеве 24 августа на центральных улицах состоится праздничный парад Вооруженных сил Украины. Над Киевом будут лететь и самолеты, в частности, наиболее тяжеловозными самолет в мире - Ан-225 "Мрия". Истребители будут выпускать желтый и синий дым. В параде, в частности, будет участвовать оркестр ВВС США и самолеты НАТО.





На Трухановом острове устроят артиллерийский салют.

В 14:00 на Днепре в районе Киевского речного вокзала пройдет парад катеров. К западу присоединится морская авиация, а также спасательные катера и яхты киевских клубов.

В этот же день состоится концерт итальянского певца Андреа Бочелли в Мариинском парке.

Вечером 24 августа на НСК "Олимпийский" начнется праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны", в котором примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр. Завершится музыкальное действо яркими фейерверками.

Отметим, с 8:00 до окончания мероприятий 24 августа закроют на вход и выход станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик". В ночь с 24 на 25 августа работу общественного транспорта продлят на 2:00.



Команда Еспресо.TV также приветствует наших зрителей и читателей с Днем Независимости! Слава Украине!

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