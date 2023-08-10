Украина открыта для переговоров, но Путин не отказывается от имперских амбиций, - госдеп США
Президент Украины Владимир Зеленский должен лично принимать решения по любым потенциальным переговорам с Владимиром Путиным
Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина.
"По любой встрече между Президентом Зеленским и президентом Путиным, я бы сказал, что это решение должен принимать сам президент Зеленский. Мы ясно дали понять, что именно Украина руководит процессом, когда речь идет о ее будущем, и это касается любых потенциальных". переговоров", - заявил Миллер.
По его словам, Украина неоднократно отмечала, что открыта для переговоров с Россией, которые будут уважать территориальную целостность Украины и ее суверенитет.
"Но препятствием всегда было и остается то, что Владимир Путин не отказался от своих империалистических целей, не отказался от убеждения, что Украина, по его словам, не является настоящей страной. И он не намерен выводить свои войска с территории Украины", – добавил представителя Госдепартамента США.
- Напомним, Песков и Медведев 6 августа заявили , что РФ против мирных переговоров с Украиной. Она хочет контролировать те регионы Украины, которые в настоящее время в конституции страны-террористки записаны как российские.
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