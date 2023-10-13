Украина открыла пункт пропуска с непризнанным Приднестровьем

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 10 октября.

Правительство отменило решение о временном закрытии железнодорожного пункта пропуска "Кучурган" на границе с Приднестровьем. Теперь он открыт как для пассажирского, так и для грузового транспорта. Для автомобилей он по-прежнему будет закрыт.

Все пункты пропуска на границе с Приднестровьем, Россией и Белоруссией были закрыты решением правительства Украины от 26 февраля 2022 года.

На границе Украины с Приднестровьем – всего 5 пунктов пропуска.