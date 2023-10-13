Украина открыла пункт пропуска с непризнанным Приднестровьем
На границе Украины и непризнанной республики Приднестровья (Молдова) снова открыли пункт пропуска "Кучурган", но только для поездов
Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 10 октября.
Правительство отменило решение о временном закрытии железнодорожного пункта пропуска "Кучурган" на границе с Приднестровьем. Теперь он открыт как для пассажирского, так и для грузового транспорта. Для автомобилей он по-прежнему будет закрыт.
Все пункты пропуска на границе с Приднестровьем, Россией и Белоруссией были закрыты решением правительства Украины от 26 февраля 2022 года.
На границе Украины с Приднестровьем – всего 5 пунктов пропуска.
- Украина укрепила границу с Приднестровьем на случай вторжения оттуда российских войск и построила там фортификационные сооружения.
- В ОК "Юг" сказали, что высадка российского десанта в оккупированном Приднестровье невозможна , ведь для этого захватчикам нужно пересечь воздушное пространство стран НАТО.
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