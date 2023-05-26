Украина откроет посольство в Руанде
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина откроет посольство в Руанде
Об этом сообщает официальный сайт МИД Украины.
Кулеба совершил первый в истории визит в Руанду, где провел в столице Кигали переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Винсентом Бирутой.
"В конце 2022 года президент Зеленский поставил украинской дипломатии четкую задачу: расширить присутствие в Африке. После тщательного анализа мы запланировали открытие новых посольств в африканских странах, одно из которых откроем в Руанде. Руандийская сторона уже предоставила официальное согласие на создание украинской дипломатической миссии в Кигале", – сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Кулеба стал первым министром иностранных дел Украины, посетившим Руанду с момента установления дипломатических отношений. Визит состоялся в День Африки и 60-летие основания Организации Африканского Единства.
В украинском МИДе отметили, что после полномасштабного вторжения РФ Руанда голосует за украинские резолюции в ООН, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и солидарна с украинским народом.
"В ходе переговоров министры подробно обсудили Формулу мира президента Украины, которая поможет установить справедливый и долговременный мир в Украине и обеспечит безопасность в мире, в частности в Африке. Дмитрий Кулеба пригласил Руанду присоединиться к воплощению Формулы мира", - говорится в сообщении МИД.
Отдельной темой переговоров стала продовольственная безопасность в Африке, экспорт украинских зерновых в рамках Черноморской зерновой инициативы и гуманитарной программы Grain From Ukraine.
Дмитрий Кулеба и Винсент Бирута подписали меморандум о политических консультациях министерств иностранных дел Украины и Руанды. Стороны также договорились провести бизнес-форум с участием украинского и руандийского бизнеса.
Кулеба пригласил руандийского коллегу посетить Украину.
- Делегация лидеров шести африканских стран намерена в июне посетить Киев и Москву в рамках предложенной "мирной инициативы" для завершения войны.
- 22 мая Дмитрий Кулеба посетил Марокко, где провел встречу с министром иностранных дел Нассером Буритой – чиновники договорились обсудить упрощение визового и торгового режимов между странами.
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