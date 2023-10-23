Украина отказывается от заочной формы обучения: Федоров рассказал подробности
Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров заявил, что заочная форма обучения - советский рудимент образования
Об этом он написал в Telegram.
Федоров отметил, что правительство утвердило проект закона, после принятия которого Верховной Радой в Украине будет отменена заочная форма обучения.
Вице-премьер отметил, что этот документ приблизит Украину к европейским стандартам образования.
"Оптимизируем высшее образование и приближаем к европейским стандартам. Теперь у студентов будет больше свободы действий. Они будут выбирать, сколько учиться, какие именно предметы интересны и даже смогут менять специальность после 1-2 лет обучения", - написал он.
По словам Федорова, после принятия законопроекта вместо заочного и вечернего обучения будет дистанционное, которое, по мнению чиновника, более эффективно.
"Украине нужны образованные граждане, поэтому отказываемся от заочки с 2024 года. Заочная форма обучения - советский рудимент образования. Дистанционное обучение показало себя более эффективным, чем покупка дипломов и образование "для галочки", - написал он.
Также студенты по контракту смогут регулировать сроки обучения. Это особенно актуально для работающих, отметил Федоров. По замыслу авторов законопроекта, студенты смогут ускорить обучение и завершить бакалаврат за 3 года вместо четырех, или наоборот — получить степень за 6 лет.
Кроме того, студенты смогут выбрать специальность после первого или второго курса обучения.
"В 17 лет суперсложно выбрать профессию на всю жизнь. Поэтому даем студентам больше времени и возможностей, чтобы определиться. Вступаете на определенную отрасль, 1-2 года изучаете общие предметы, дальше выбираете конкретную специальность, которая по душе", - пояснил Федоров.
- В сентябре в Раде зарегистрировали аналогичный законопроект, авторы которого предлагают внести изменения в закон о высшем образовании и прекратить набор абитуриентов на заочную форму обучения в 2024 году.
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