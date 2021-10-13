Украина отказалась введение спецпошлины на импорт проводов

Об этом говорится в сообщении Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ), опубликованном на сайте Правительственного курьера.



Согласно сообщению, Комиссия рассмотрела требование Министерства цифровой трансформации Украины о пересмотре решения Комиссии от 23 апреля 2021 года.



"По результатам проведения вышеупомянутого просмотра Комиссия установила, что национальные интересы не требуют применения специальных мер", - говорится в сообщении.



Таким образом, МКМТ отменила решение от 23 апреля 2021 года о применении специальных мер относительно импорта в Украину проводов независимо от страны происхождения и экспорта.



Отмечается, что соответствующее решение вступает в силу со дня его опубликования.

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