Украина отказалась вести переговоры ТКГ в Минске

Об этом заявил представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, сообщает Украина24 .

По его словам, украинская сторона не согласится на предложение России о возобновлении очных переговоров в Минске из-за политической и эпидемиологической ситуации в Беларуси.

"Я не знаю, чем они руководствуются, но украинская делегация руководствуется двумя вещами. Первое: мы считаем, что эпидемиологическая ситуация не позволяет нам ехать в Минск, и мы предпочитаем остаться в режиме видеоконференции. Второе - это ситуация в Беларуси, а именно то, что мы не признали избранным президентом Лукашенко. Украина отказала ему в праве представлять белорусский народ. То есть в таком состоянии ехать в страну и апеллировать к ее посредническим услугам было бы огромной ошибкой. Думаю, мы останемся в режиме видеоконференции пока ", - заявил Арестович.

Напомним, 21 июля представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов предложил провести следующее заседание очно в Минске .

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