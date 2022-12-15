Украина отказалась подавать фото на конкурс "Вики любит достопримечательности 2022" из-за участия РФ
Организационный комитет проекта "Вики любит достопримечательности" в Украине решил не участвовать в международном этапе фотоконкурса из-за того, что к нему допущены работы из России
Об этом сообщила общественная организация "Викимедиа Украина".
"Мы считаем неприемлемым участие в международном конкурсе фотографий страны, которая ведет против Украины войну и убивает тысячи украинцев, а также систематически разрушает и похищает украинские памятники культуры, архитектуры, археологии", - говорится в сообщении.
"Викимедиа Украина" добавляет, что полномасштабное вторжение России лишило украинские фото равных условий в соревновании. Так участники из Украины работали над фотографиями со многими ограничениями, как перебои со связью, транспортом и с рисками для жизни.
"По этим причинам мы не хотим допустить, чтобы украинские фото памятников культуры оказались или соревновались сейчас рядом с русскими в момент, когда наши памятники разрушаются в результате российской вооруженной агрессии", - отмечает общественная организация.
Несмотря на то, что украинские фото не будут представлены на международном этапе, конкурс состоялся в Украине, несмотря на полномасштабную войну и вынужденное ограничение подавать к участию фотографии, сделанные только до 24 февраля 2022 года. Так в Викисклад и Википедию добавили около 14 тыс. фотографий украинского культурного наследия. Они освещают более 5,3 тыс. памятников, 351 из которых были впервые проиллюстрированы за историю конкурса.
"Мы благодарны всему сообществу конкурса - участникам и участницам, жюри, волонтер(к)ам - за работу. Уже скоро будем публиковать его первые результаты. Победители в конкурсных номинациях получат награды и ценные призы", - отметили в "Викимедиа Украина".
"Вики любит достопримечательности" - это ежегодный международный конкурс фотографий. Во время него участники создают фотографии исторических памятников и объектов культурного наследия в своем регионе. Затем они загружают фото на Викисклад, а из него файлы могут использовать в Википедии. Цель конкурса – освещение культурно-исторического наследия стран-участниц.
- 13 декабря украинские фотокорреспонденты Евгений Малолетка и Мстислав Чернов, освещавшие войну в Мариуполе, получили международную премию "За свободу прессы" от организации "Репортеры без границ".
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