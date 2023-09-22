Украина отказалась от Манхэттенского фестиваля короткометражек из-за проведения аналогичного мероприятия в РФ
26-й Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов в этом году не состоится в Украине, потому что в перечне стран, где доступен онлайн-просмотр, есть Россия
Кинокомпания "Артхаус Трафик", которая была организатором показов в Украине, разрывает отношения с основателем фестиваля, сообщила ее пресс-служба .
"В этом году главный организатор Манхэттенского фестиваля короткометражных фильмов принял решение возобновить показы для россиян (в 2022 году сеансы в России были отменены). Так, специально для россиян фестиваль организовал онлайн-просмотр с российскими субтитрами в более чем 50 странах мира. Это фактически делает российских зрителей наиболее привилегированными — ни у одного зрителя из любой другой страны нет столь широких возможностей", - говорится в сообщении.
Также на сайте фестиваля обнародована инструкция для резидентов РФ, которая помогает обойти подсанкционные платежные системы при покупке билета.
Указывается, что в Беларуси, поддерживающей российскую агрессию, запланированы показы офлайн.
Основатель фестиваля Ник Мэйсон проигнорировал обращение Украины с просьбой отменить показ фильмов для россиян.
Как отмечает "Артхаус Трафик", кинофестиваль был одним из самых посещаемых в Украине.
- Ранее сеть возмутило участие украинского писателя Андрея Куркова в мероприятии с россиянкой Машей Гессен.
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