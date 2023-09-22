Украина отказалась от Манхэттенского фестиваля короткометражек из-за проведения аналогичного мероприятия в РФ

Кинокомпания "Артхаус Трафик", которая была организатором показов в Украине, разрывает отношения с основателем фестиваля, сообщила ее пресс-служба .

"В этом году главный организатор Манхэттенского фестиваля короткометражных фильмов принял решение возобновить показы для россиян (в 2022 году сеансы в России были отменены). Так, специально для россиян фестиваль организовал онлайн-просмотр с российскими субтитрами в более чем 50 странах мира. Это фактически делает российских зрителей наиболее привилегированными — ни у одного зрителя из любой другой страны нет столь широких возможностей", - говорится в сообщении.

Также на сайте фестиваля обнародована инструкция для резидентов РФ, которая помогает обойти подсанкционные платежные системы при покупке билета.

Указывается, что в Беларуси, поддерживающей российскую агрессию, запланированы показы офлайн.

Основатель фестиваля Ник Мэйсон проигнорировал обращение Украины с просьбой отменить показ фильмов для россиян.

Как отмечает "Артхаус Трафик", кинофестиваль был одним из самых посещаемых в Украине.