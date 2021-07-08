Украина отказалась от электроэнергии Белорусской АЭС, - премьер Литвы
Украина отказалась закупать электроэнергию Белорусской атомной электростанции (АЭС)
Об этом сообщила премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV.
"Мы обсуждали ситуацию в Беларуси и гибридную агрессию, которая сейчас проводится режимом Лукашенко. Эта незаконная миграция, по нашему мнению, проводится с помощью белорусского режима. Поэтому мы считаем, что надо поблагодарить премьер-министра за ту поддержку, поскольку Украина отказалась закупать электроэнергию со стороны Белорусской АЭС ", - сказала Шимоните.
Она добавила, что Европа надеется на то, что Украина откажется от опасных поставщиков и будет переходить на европейский тренд "зеленой энергетики".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.38
-
EUR
Покупка 32.01Продажа 32.42
- Актуальное
- Важное