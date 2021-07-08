Украина отказалась от электроэнергии Белорусской АЭС, - премьер Литвы

Об этом сообщила премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV.

"Мы обсуждали ситуацию в Беларуси и гибридную агрессию, которая сейчас проводится режимом Лукашенко. Эта незаконная миграция, по нашему мнению, проводится с помощью белорусского режима. Поэтому мы считаем, что надо поблагодарить премьер-министра за ту поддержку, поскольку Украина отказалась закупать электроэнергию со стороны Белорусской АЭС ", - сказала Шимоните.



Она добавила, что Европа надеется на то, что Украина откажется от опасных поставщиков и будет переходить на европейский тренд "зеленой энергетики".